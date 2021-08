Cien años y unos días

Cuesta imaginar que alguien cercano puede cumplir los cien años y estar presente o felicitarlo en pleno ejercicio de sus facultades mentales (físicas también en este caso). La Mola, esta roca como le gusta decir a Miquel Costa, celebró el sábado 14 de agosto (día de San Eusebio) el “cumple” centenario de Pep de can Jaume des Camp. Una fiesta, nada sorpresa, porque todos intuíamos que este hombre de mar los iba a cumplir sobradamente. Y él ha cumplido con su compromiso. Su familia también y le organizó eso que se llama una”fiesta sorpresa” sin sorpresa después de la misa de seis, como manda la tradición, que por no perderla en este caso tiene cien años. Fíjense las ganas de vivir de este Pep, menudo en la estatura y largo en experiencia que da la vida, que sigue empeñado en enseñarnos todo lo que un siglo puede escribir en las páginas de quien lo ha visto todo o casi todo. Alguien me ha dicho que a este 14 de agosto se acercó a hurtadillas el fantasma de aquel piloto alemán naufragado frente a can Jaume des Camp, para comprobar con sus propios ojos que aquel Pep del cuarenta y tantos es el mismo que este del 2021. No le han engañado. Allí estaba. Mudado como corresponde a la ocasión (o de domingo en sábado). Rodeado de los suyos, con alguna ausencia sentida por todos. Repartiendo sonrisas, algún que otro consejo y disfrutando del orgullo de haber creado parabienes y controversias (que nadie es perfecto, aunque a esa edad importa poco).

Alguien con buena intención parafraseó a Gardel y Le Pera en eso de “veinte años no es nada”. Imagínense a los cien y con ánimos de seguir en la brecha (entiéndase la brecha por una partida de butifarra en la casa del poble de la Mola).

Recuerdo, por personalizar este acontecimiento, que un día, allá en la casa nueva, sentado mientras Margalida preparaba la comida, me dijo mirando al horizonte (ese azul que se te pega a la retina): «Cuando construyeron la casa me senté aquí y les dije: ‘la puerta ahí (donde está) porque desde aquí quiero ver el mar’». Un mar que ha sido testigo y guardián de los secretos de este hombre pícaro de pensamientos y cabal en sus actos. Pescador en sus horas libres, azote de los raors en los septiembres que las fuerzas le han permitido (de algunos fui testigo preferencial) y orgullo de familiares y amigos. Pep de can Jaume des Camp hay vida después de los cien. Contigo nadie lo duda.