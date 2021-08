Un altavoz que no todos saben apagar

En muchas ocasiones somos incapaces de ver el bosque cuando alguien, por intereses particulares, nos planta un árbol en nuestras narices y lo adorna cada día para captar nuestra atención. No siempre somos capaces de centrar el foco en lo que de verdad importa, en lo que es de interés público y general o en lo que, al menos, puede afectar a una mayoría. La realidad puede verse desde múltiples ópticas pero no se interpreta de igual manera con las gafas desenfocadas. En las Pitiusas, como en muchos otros territorios, existen sectores que pretenden gobernar sin haber sido designados para ello y que emplean diferentes mecanismos –por decirlo de forma esponjosa– para adquirir cuotas de poder y para influir en la opinión pública. Sin embargo, quienes desde el púlpito se dedican a volcar siempre su ira en una misma dirección, queriendo decantar por activa o por pasiva la cosa pública, deben también saber encajar las consecuencias de sus tretas en lugar de seguir chapoteando en el lodazal. Por el bien general. Porque la peor coerción es la que busca distorsionar la realidad desde un altavoz que todos podemos oír pero no todos saben apagar. La ética y la responsabilidad que tenemos con la sociedad deben ser valores incorruptibles.