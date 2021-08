La fiesta sin control no sirve de nada

Nos liamos de fiesta hasta sin querer, aunque la edad ya no permite según qué tonterías. Ya sea en un parque natural, en pleno puerto de Ibiza o en la esquina de casa, donde el camarero lucha por bajar la persiana mientras decenas de clientes le piden ‘¡otra, otra, otra!’ como a una estrella del rock cualquiera. Qué poca imaginación tienen nuestros políticos. Si se les propone la vacuna a cambio de una última copa a quienes intentan saquear una última vez el bar de turno, la isla estaría vacunada en dos días. Asunto zanjado. Sector turístico contento, Sanidad sacando pecho (que ya sería hora) y menos energúmenos sin vacunar circulando por las calles a partir de la una de la madrugada como pollos sin cabeza. Pero no tienen imaginación, es el problema de nuestros gobernantes. Ni cintura. Sólo se les ocurre discriminar a los gimnasios. Ahora hay que enseñar el certificado covid para sudar y echar el bofe, papelucho innecesario para ponerse a botar y a cantar en el puerto hasta las dos de la madrugada. Ya son ganas de hacer la puñeta. No hay quien entienda este ensañamiento, pero si esta crisis sanitaria nos está enseñando algo es que la imaginación no conoce límites si de restringir se trata. Mientras tanto, parece que ahora en el Govern se ponen de perfil y lo fían todo a la vacunación. Miedo me da...