L’arquitecte no portava corbata

«Em sent lligat a un parlar, una família, una gent, una ciutat, una illa i un temps, a una manera de viure, sa vertadera cultura. Per atzar, altres experiències, escenaris i amics han anant complementant es meus orígens...»

( Elias Torres)

Però el que portava corbata era l’alcalde de Vila, tot vestit amb un look anys seixanta a l’estil i condició d’aquell conjunt musical The Allman Brothers. Ara Rafa Ruiz, coses de la normal evolució humana, ha canviat el seu clàssic merengue per un altre color, el celest. L’escenari on es desenvolupava la festa fou la terrassa del Club Nàutic, institució popular, quasi centenària ara en perill. I era el punt final al lliurament de les medalles d’or de la ciutat. Els triats per a la glòria José Luis Rosselló, Julia Cano i l’arquitecte que no portava corbata. I així, al sopar posterior a la festa oficial, Elias Torres protagonitzà de forma clara i precisa la cosa. Sessió nocturna sota la llum del port ara ple de turistes despistats que els bars tanquen a la una i ja em dirà vostè. Com escriuen els cursis, cal practicar la vida social. D’aquesta manera les persones i la gent vivien la nit. Noms i llinatges coneguts, Nèstor Torres, amb qui vaig compartir un temps llistes electorals i comunistes; Guillermina, guapa i mallorquina; Toni Fita, amic d’infantesa a Cases Barates; Nito Escandell i Peter que viuen a Hamburg; Ada, holandesa, simpàtica que molt tradueix; Pilar Bonet, via Moscou; Felip Cirer, escriptor i articulista a Diario de Ibiza; Pere Vilàs, investigador perdurable... Lentament baixa el teló. La vida continua. Amén.