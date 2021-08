La bicefalia podemita y el precio de la luz

Hace casi cuatro años, durante el invierno de 2017, el actual ministro de Consumo, Alberto Garzón, declaraba que «ningún gobierno decente» debería tolerar que la luz pudiera subir un 10% respecto al año anterior. Desde la izquierda populista que conforma el conglomerado de Podemos, hablaban también de ‘complicidad’ del Gobierno de España con la situación y de la ‘codicia’ de las eléctricas.

Por su parte, el PSOE también se apuntó a la deriva populista con feroces críticas que hablaban de «golpe del gobierno a las familias» con respecto a subidas en la factura de la luz de un 11%.

Ahora PSOE y Podemos gobiernan en España y vemos día a día como la luz bate récord tras récord, poniendo las cosas extremadamente difíciles y muy cuesta arriba a cientos de miles de familias y empresas grandes y pequeñas. Y no hablamos de subidas de un 11%, sino de casi el doble respecto al año pasado, coincidiendo además con los picos de la ola de calor. Una situación que se suma a la grave crisis económica derivada de la pandemia de la covid-19. Según su propio criterio, podríamos entender que no son un gobierno decente, que dan la espalda a las familias, y que son cómplices de vayan ustedes a saber qué o quiénes.

«Nos encontramos ante un panorama desolador: tenemos una situación crítica y un Gobierno incapaz de ofrecer soluciones»

Cuando se inició la escalada en el precio de la luz hace ya meses, y ante el inmovilismo del Gobierno de España, desde Ciudadanos propusimos varias medidas para frenar lo que veíamos que iba a ser un gran problema. Pedimos al Gobierno que bajara el IVA de la luz al 10%, medida que primero se tachó de absurda por ser supuestamente irrealizable, hasta que Europa dijo que el Gobierno de España sí podía bajar el IVA. Tras quedar en evidencia lo terminaron haciendo. También pedimos otras medidas como reducir o eliminar otros impuestos de la factura de la luz y establecer una moratoria en el pago de las facturas para familias o empresas que lo necesitaran. Medidas que también fueron rechazadas.

Tras esto nos encontramos ante un panorama desolador: tenemos una situación crítica y un Gobierno incapaz de ofrecer soluciones. Pero incapaz no por falta de competencias, sino por falta de ideas porque Europa ya ha vuelto a decir que España sí tiene margen de maniobra.

Como colofón, la ciudadanía tiene que escuchar con estupor cómo un miembro de la coalición de gobierno apela a la manifestación... ¿Contra su propio gobierno? Aunque esto último no nos coge por sorpresa, ya que en Podemos actúan así desde hace tiempo en todos los lugares donde gobiernan, si algo va mal la culpa no es suya, sino de su socio. Espero que, con este lamentable y esperpéntico episodio, le quede claro a mucha más gente que el populismo, los lemas grandilocuentes y la auto-oposición no arreglan ninguno de los problemas de nuestra sociedad. El trabajo, la coherencia y el rigor, sí.