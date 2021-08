Centro de Atención Primaria de Santa Eulària (CAP). 11 de la mañana. Sala de visitas. Soy el número 10, entre 12 pacientes. Mientras espero que, por riguroso turno, el médico de familia nos vaya llamando, caigo en la cuenta de que, cosa extraña en estas horas, los jubilados no somos mayoría. Mis dolientes compañeros son personas de mediana edad y también hay tres jóvenes. Ando en estos recuentos para entretenerme, cuando me llama la atención un curioso detalle: soy el único que no estoy con el móvil en la mano. Todos los demás, los once, sin una sola excepción, incluida una payesa vestida de payesa, están movilizados, con el bendito artilugio en la mano. Y lo que todavía me sorprende más: ninguno utiliza el teléfono como teléfono. La multifuncionalidad del aparato, ya se sabe, permite mirar fotografías, revisar los correos, consultar cualquier asunto a Mr. Google o jugar a matar bichejos como delata el going, going, going de los disparos.

Pienso que estamos tan enganchados a las pantallitas que nos cuesta dejar de mirarlas para observar la realidad que nos rodea. Me pregunto qué pasaría si, de un día para otro, los móviles desaparecieran, si nos quedáramos sin selfies, sin navegación por satélite, sin GPS, sin Skype, sin Facebook, sin Internet, sin el cuentapasos y sin música mientras hacemos footing. Sería un cataclismo. Sufriríamos una tremenda involución y nos sentiríamos perdidos, con el culo al aire. Me pregunto, a todo esto, si alguien sabe lo que con esta dependencia de las pantallas y móviles nos puede estar pasando en las meninges. ¿Estamos dejando nuestra consciencia en el móvil? ¿Acaso no estamos mutando? ¿No estará desplazando la pantallita al pensamiento? Hemos dicho adiós a la Edad Contemporánea y hemos entrado con excesiva ingenuidad en la Era Digital, en una Era Virtual en la que pocas cosas son lo que parecen. Me pregunto si las benditas pantallitas no estarán cambiando nuestros hábitos, nuestras relaciones, nuestra manera de entender la realidad, nuestra manera de vivir y de ser. No lo sé. Lo que sí sé es que tengo un lumbago de todos los demonios y que, por fin, me llama el galeno.