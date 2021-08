El caso es que aterricen como sea

Es posible que ampliar el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, no sea lo más adecuado en un momento en que tanto por razones ecológicas como económicas se cuestiona la banalización del tráfico aéreo, que a la vista de sus impactos no debería ser igual que coger el autobús a las afueras (como había llegado a ocurrir). Pero ahora conviene que el Gobierno español lo apoye y que ayudemos todos a costearlo. No se trata de contentar a los secesionistas, de los que nunca cabe esperar ningún agradecimiento, sino de ayudar a que afloren las contradicciones y dilemas propios de una sociedad normal, que el nacionalismo radical encubre con su poder unificante. Si en Catalunya se armara una buena batalla interna sobre ampliación sí-ampliación no ese país estaría aterrizando por fin en la realidad (aunque fuera solo una escala técnica) y bajando de la nube contaminante del independentismo.