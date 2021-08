Vicent Marí: el falso mito de los ‘grandes gestores’

No creo que os pille por sorpresa recordar los ocho meses de espera que tuvieron las familias vulnerables para recibir las ansiadas ayudas prometidas por Vicent Marí. Unas ayudas que se aprobaron bajo el techo de una crisis sanitaria sin precedentes, y donde, por primera vez, todos coincidimos en ayudar a las personas más afectadas. En este caso, las familias más vulnerables. Se completaron 1079 solicitudes, de las cuales, solo se acabarían concediendo 427.

No voy a entrar en los requisitos necesarios, en cómo se debería haber facilitado el acceso a cualquier familia en riesgo de pobreza, ni cómo gestionar correctamente las solicitudes. Sin embargo, sí que voy a entrar en los ocho meses que tardaron en abonarse. Más de medio año sin ingresos, haciendo malabares para no perder su hogar, dependiendo de las ayudas que les proporcionasen bancos de alimentos... y mientras, el señor Vicent Marí, descansando en su trono con la excusa de que “hubo una avalancha de peticiones”.

¿De verdad le pilló por sorpresa? ¿Al presidente del Consell d’Ibiza? ¿Tener más de mil peticiones para las ayudas en plena pandemia y con el receso económico y social más profundo de la historia de Ibiza? Supongo que todos no tienen el olfato tan desarrollado…

De hecho, la propia consellera de Bienestar Social del Consell d’Ibiza, Carolina Escandell, decía que “sabe que a todo el mundo que ha hecho la solicitud le viene bien esta ayuda, pero tienen que diferenciar entre lo que significa que le vaya bien o que realmente lo necesite”.

Después de ver a más de mil personas haciendo cola a las puertas de la institución, ¿es capaz de decir que han pedido esta ayuda sin necesitarla?, ¿a las mismas familias que han sobrevivido gracias a entidades sociales durante meses? Vergonzoso.

A pesar de todo, el Consell d’Ibiza ha sido culminante con su nefasta gestión, por eso, a los ocho meses de retraso han respondido que “lo supieron resolver”, y esto no me lo estoy inventando, lo declaró Vicent Marí al periódico local.

Y como buen mago, también tiene trucos debajo de la manga, y para ponerle la guinda al pastel de “las ayudas se supieron resolver”, añadió un “no olvidemos que los ayuntamientos también son competentes”. ¿A falta de cuatro meses para acabar el año se da cuenta? A mí me suena más bien a que “los grandes gestores” no saben gestionar tan bien como decían.

¡Nuestro presidente está jugando a la patata caliente con los ayuntamientos!

El año pasado no supo gestionar y ahora dice que son los ayuntamientos los culpables, sabiendo que ya cuentan con sus propias ayudas a nivel local, y que ellos insistieron en que sabían gestionarlo perfectamente desde el Consell.

Durante estos meses se han aprobado propuestas tanto nuestras, Unidas Podemos, como del resto de grupos de la oposición para que se diese celeridad a las ayudas, y al final, se ha acabado derivando su inoperancia a los ayuntamientos de la isla, para que les solucionen el problema.

Para tapar que no son capaces de gestionar una línea de ayudas extraordinarias, para hacer el trabajo sucio. Una vez más, los ayuntamientos le hacen el trabajo a Vicent Marí, y él solo se dedica a colgarse medallas y logros que han triunfado gracias a su ausencia.

Luego vendrá gritando Marí Bosó que los ayuntamientos no hacen su trabajo y que si no fuese por el Consell d’Ibiza todo hubiese sido un desastre… ¿Se dan cuenta? Los ayuntamientos ya tenían sus propias partidas de ayudas, y aun así, van a solucionar el despropósito de las ayudas del Consell, porque no son capaces de sacarlas adelante ellos mismos, o peor aún, porque son capaces de sacarlas un año más tarde y justificarlo con que les pilló por sorpresa.

Toda la oposición lleva reclamando en plenos ordinarios, preguntando, y prácticamente, rogando al Consell que tome las riendas y se dé celeridad a las ayudas. Que las familias no podían esperar. No ocho meses otra vez. Todos lo veíamos venir, y ellos que estaban gobernando ¿no lo veían?

El Consell d’Ibiza se ha dedicado tanto a dar anuncios y echar las culpas a los demás que se ha olvidado de lo más importante, ayudar a la ciudadanía, gestionar las ayudas que tanto les piden. La realidad es que no han traído ni un solo proyecto renovador ni conciliador, y que aún, siguen siendo una vaga sombra de lo que un Consell representa y debe ser.

Antonio Saucedo | Conseller de Unidas Podemos en el Consell d’Eivissa