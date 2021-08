El cartel de completo

Las sensaciones deben completarse con los datos y especialmente con las consultas a los que saben de esto. Si estos días paseas (bueno, vas de un sitio a otro) en la isla de Formentera tendrás la sensación de que estamos hasta las trancas de personas y vehículos. Dar un paso por obligación laboral se ha hecho difícil. Llegar desde la Savina hasta el faro de la Mola (hasta es Caló, diría yo) se ha convertido en un arranca y para por los efectos de quienes buscan los caminos colaterales de la carretera y sobre todo el volumen de circulación que en estos primeros de agosto se ha visto incrementada considerablemente. Escribimos en su día sobre los atascos, las colas y otros inconvenientes (bendito inconveniente) de una temporada esperanzadora en lo económico, pero difícil en lo sanitario. Si no fuera por el mes en que estamos, porque hay que cerrar los ojos a la adversidad y abrirlos a la esperanza, y nos dijeran que hay 126 contagiados (cifras de febrero de 2021) tendríamos una depresión colectiva como la del 3 de febrero donde había 173 positivos.

Hoy el miedo se ha convertido en ‘al rico botellón que aquí no pasa nada’. Hasta que pasa y se ponen en peligro los resultados de una temporada que se preveía tremendamente positiva hasta que la jorobamos (jodido, diría yo) con tanta fiesta privada de muchos inconscientes o ‘señoritos’ de fácil soberbia que no piensan más que en la diversión. Amigos de esos botellones de alegría generalizada previo pago por bizun del contenido de la fiesta, léase DJ, la casa alquilada con nombre falso y nevera al resguardo del vecino, no sea que se la beba o llame a la Policía Local. Hay ‘gente pa too’ que diría el maestro. Hasta el punto que alguno con incontinencia o problemas de próstata pese a sus 40 años, hace ‘pipí’ con toda impunidad y fruto de su refinada ‘educación’ en la puerta de una propiedad privada sin ruborizarse ante la presencia de otros y con la ‘chulería’ propia de quien entiende por ‘vacaciones’ hacer aquello que en su casa no haría, ni permitiría hacer. Cosas del directo o del cartel de ‘completo’ en Formentera. Seguramente lo que les cuento es una anécdota, dentro de un comportamiento adecuado en la inmensa mayoría, pero no deja de ser significativo de algunas conductas individuales cuando pueden ampararse en actuaciones colectivas. Como dice el último mensaje del Consell: amigo turista ven a Formentera, pero aquí no todo vale...