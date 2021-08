Una araña mediterránea

Vivimos en un mundo totalmente globalizado. Al menos algunos. Viajamos, aprendemos, compartimos culturas, tradiciones y momentos. Pasaporte en mano, recorremos parajes de ensueño y aprendemos a lidiar con los insectos y animales de la zona. Que también viajan. Lamentablemente, sobre todo para las lagartijas, las serpientes forman ya parte de la fauna de la isla. La falta de depredadores favoreció que se multiplicaran, a pesar de los infatigables intentos por acabar con su población. Diario de Ibiza publicaba entre sus páginas hace unos días las consecuencias de una picadura de araña, loxosceles reclusa, dijeron desde el Hospital de Can Misses, que supuestamente sólo habita en Estados Unidos. Hoy, un experto en arácnidos de Balears asegura que no existe constancia de estos animales en las Islas, al menos de momento, y matiza que la causante de semejante necrosis podría ser una loxosceles rufescens. Según explica, bastante común en Ibiza. Así que es nuestra. Nadie ‘nos la ha traído’. En cualquier caso, que no cunda el pánico. Americanas o españolas, se trata del quinto caso en España del que se tiene constancia y nunca tan grave. Un fatídico incidente que no tiene por qué repetirse.