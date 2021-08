Vicent Marí, ¿cuál es su modelo de territorio?

Sr. Vicent Marí, en el PSOE tenemos muy claro cuál es el modelo de territorio que queremos, un modelo que apuesta por la sostenibilidad y la protección, como dejamos patente en la Modificación del PTI, aprobada definitivamente en 2019 después de más de dos años de tramitación y de proceso público de participación. Y gracias a esa Modificación, entre otras cuestiones, ahora las casas ya no pueden construirse en zonas de riesgo de incendios, ni se pueden construir en zonas protegidas, y las que se construyen no son casas de más de 400 metros que terminan destinadas al mercado turístico o a fiestas ilegales. Por contra, quien en ningún momento ha explicado a la ciudadanía en qué puntos de la Modificación del PTI estaba de acuerdo, ni en qué puntos estaba en desacuerdo, es el Partido Popular, que ha huido siempre del diálogo y del debate para no quedar retratado y en evidencia con sus mentiras al respecto de la Modificación finalmente aprobada. El PP se obcecó en la negativa a participar en el proceso público de participación, con el único fin de luego poder decir que la Modificación se había hecho sin consenso.