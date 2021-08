Beso, pero envenenado

Les voy a contar una historia. El pasado 31 de julio por la tarde se me ocurrió ir a pasear con mi hijo a Salinas, pero lo último que me esperaba era encontrar una aglomeración delante del chiringuito antes conocido como Guaraná. En todo el resto la playa la gente mantenía distancias normales, pero ahí no. Unas 300 personas amontonadas y lo más sorprendente es que sonaba una terrible música reggaeton, a todo volumen. Nunca he visto música tan alta en Salinas. ¡Se oía desde la Canal! ¿Cómo puede permitirse eso en una playa así, y encima, siendo Parque Natural?

Pero eso no es todo. Al día siguiente salió en la prensa un vídeo difundido en redes, donde se veía a miles de personas bailando apelotonadas en la playa de Cavall d’en Borràs. ¿Es casualidad que ahí se encuentre un beach club de los mismos dueños que el de la escena anterior?

A mí me parece indignante que esto no haya trascendido más, que no haya una montaña de multas contra esos lugares, ni una orden de cierre inminente. Y no lo digo solo por el alardeo de mal gusto con esa música que no debería tener presencia en nuestra isla, sino porque venimos de un duro invierno de restricciones, en el que nos hemos esforzado para tener una buena temporada, y por culpa de esos impresentables, que aterrizaron en la isla hace unos pocos años y ya se creen los reyes, podemos echar a perder el verano.

Y ustedes, ¿qué opinan?