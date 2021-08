Vuit d'Agost: Fer Eivissa

No perdem, però, la confiança que cada dia som més a prop de derrotar un virus que ha capgirat el món com mai hauríem imaginat, amb un cost de vides humanes terrible i una paralització de les activitats econòmiques que ha impactat de ple en les relacionades amb la mobilitat i la interacció personal. És per això que sectors com el turisme han estat els grans damnificats de la pandèmia mundial, afectant especialment territoris molt dependents de les activitats del sector terciari, com és la nostra illa.

El present més immediat l’hem de seguir dedicant a la lluita contra al virus, des del punt de vista sanitari, i a recuperar-nos de les ferides que aquest ha provocat, tant les emocionals, que en moltes persones i famílies costaran de guarir, com les relacionades amb les desigualtats socials, la pèrdua de llocs de feina o el tancament de moltes empreses. Serà un treball llarg en el temps i de complicada resolució, però estic convençut que hem iniciat el camí correcte per aconseguir-ho.

La fortalesa d’Ibiza la coneixem, ve de lluny, d’una manera de ser que forma part de les nostres arrels més profundes, les que justament reivindicam en la festa del Vuit d’Agost. La societat eivissenca actual és filla de generacions que han sabut lluitar contra les pitjors adversitats a base d’esforç, de sacrifici, de constància i d’il·lusió per un futur millor. En els pròxims mesos i anys demostrarem, una vegada més, la nostra capacitat de resiliència, adquirida a base de centúries sobreposant-nos a tota classe de dificultats que en temps antics, i no tan antics, s’han arribat a patir a la nostra illa.

El que no hem de fer és conformar-nos en retornar a on érem el 2019, abans de la pandèmia. Mirem endavant per fer una Ibiza millor, amb el desig que el 2021 sigui l’any en què vàrem vèncer el virus i en què vàrem començar a posar les bases d’una illa que mira el futur amb optimisme. Necessitam aquesta força de la gent per fer una Ibiza més cohesionada i socialment justa i igualitària. Una Ibiza que arraconi fins a fer desaparèixer greus problemes que pateix la nostra societat, com el masclisme i la violència contra les dones i contra les minories. Una Ibiza en què els beneficis del turisme redundin en la millora de la qualitat de vida del conjunt de la ciutadania, i no d’una minoria privilegiada. Que una família treballadora, una persona jove o una de jubilada no pugui accedir a un habitatge és un drama que no podem permetre, davant del qual hi hem de seguir posant tots els recursos i instruments que tenguem a l’abast.

El mateix respecte del model turístic i territorial de la nostra illa: Ibiza ha collit en els últims anys molts de beneficis del seu èxit, però també greus inconvenients, com l’esgotament i mala gestió de l’aigua, la saturació del camp, dels espais naturals i del litoral, amb problemes que ara ens trobam com les festes il·legals, creixement urbanístic descontrolat o un model de mobilitat massa orientat al vehicle privat.

És el moment de fer una reflexió col·lectiva sobre quina Ibiza volem. Des de la Federació Socialista d’Ibiza-PSOE farem propostes en aquest sentit, amb l’ànim que, superada la pandèmia, l’illa no quedi ancorada en el passat, sinó que avanci endavant: Apostam per una Ibiza feminista, una Ibiza ecologista, una Ibiza que ofereixi al conjunt de la ciutadania la possibilitat de progressar en igualtat d’oportunitats. Una Ibiza, en definitiva, que miri cap al futur amb l’optimisme i la confiança que ni res ni ningú podrà aturar tots els avanços i les millores que ens proposem com a societat.

Molts anys i bons!

Josep Marí Ribes | Secretari general de la Federació Socialista d'Eivissa (FSE-PSOE)