8 d’agost: llengua, país, llibertat

El que no deixarem de fer, però, serà recordar què celebram i per què. El 8 d’agost de 1235 les tropes dirigides per Guillem de Montgrí, molt majoritàriament catalanes, acabaren la conquesta d’Ibiza i Formentera i les incorporaren als dominis del rei Jaume I. La població islàmica que va sobreviure fou pràcticament tota expulsada o esclavitzada, i s’inicià un lent procés de repoblament que configurà la base lingüística i cultural que arriba fins als nostres dies, la nostra pertinença a les terres catalanes. I ho volem recordar per saber qui som, però sobretot per dir cap on volem anar. Volem ser una societat acollidora, solidària, justa, i tot sense perdre les nostres arrels i la nostra identitat. Per arribar-hi haurem de seguir un camí que segur que no serà fàcil, però que volem transitar lliurement, decidint per naltros mateixos el nostre futur sense les imposicions d’un Estat que ja fa més de 300 anys que ens ho posa molt difícil, d’ençà que el 5 de juliol de 1715 Ibiza caigué sota el domini de la monarquia borbònica (la mateixa que aguanta precàriament entre escàndols constants de corrupció).

Arribam a aquest 8 d’agost, com passa massa sovint, amb el ressò de la ignorància, i sobretot la mala fe d’aquells que fa temps que ens voldrien desapareguts com a poble. Ens obliguen a repetir coses que fa molt que haurien d’estar superades, com la pròpia unitat de la llengua catalana, indiscutible des del punt de vista científic. La novetat d’aquests darrers mesos és que els atacs no han vingut només dels llocs habituals: la ultradreta cavernària amb el seu discurs d’odis i amenaces, o un PP que massa sovint es presenta acomplexat i sense capacitat de fer discurs propi. A aquests se’ls ha afegit algun sector de l’esquerra teòricament més revolucionària, que també s’ha apuntat al terraplanisme lingüístic amb propostes incomprensibles sobre ‘modalitats balears’ al Congrés dels Diputats.

Es fa trist veure com els consensos mínims sobre aspectes lingüístics als quals varen ser capaços d’arribar fa trenta anys els polítics de tots els colors (a l’hora de redactar l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, per exemple) ara semblen lluny, i això fa que ens perdem en discussions absurdes sobre temes que els lingüistes fa moltes dècades que tenen resolts. En realitat, es tracta de cortines de fum que impedeixen parlar del què realment importa, que és trobar les actuacions polítiques necessàries per evitar que la nostra llengua continuï en retrocés social. Perquè, no ens enganyem, aquest és l’objectiu final dels que discuteixen la unitat de la llengua catalana: la seua desaparició, i amb ella la desaparició de la nostra identitat com a poble.

Per això és tan important no fer passes enrere en aquells (pocs) àmbits on s’ha assolit una certa normalitat lingüística, almenys des del punt de vista teòric, com és l’educació. I per això esperam que el Govern de les Illes Balears rectifiqui l’ordre que permet eximir del requisit de coneixement de la llengua catalana determinats professionals educatius.

Ho tenim gairebé tot a la contra, començant per un estat amb greus dèficits democràtics en àmbits com el poder judicial, com es demostra amb la injusta repressió que encara pateixen milers de persones a Catalunya. El mateix estat que continua tractant les nostres illes com una colònia de la qual obtenir recursos sense necessitat de fer inversions, en un espoli fiscal que va agreujant-se i que ja ha provocat que el nivell de riquesa dels que hi vivim hagi passat de ser dels més alts entre les comunitats autònomes a estar en un lloc ben discret.

Però si hem arribat fins aquí, si hem resistit 300 anys, si queda gent amb voluntat de mantenir tot allò que ens identifica, és per no renunciar a res. Cada 8 d’agost ens recorda que som una baula que ens uneix amb el passat però que també ens projecta cap a un futur que imaginam lliure. Siguem dignes successors dels què ens han precedit i bon exemple per als que vindran. Molts anys i bons!

Josep Antoni Prats | Portaveu d'Esquerra Republicana a Eivissa i Formentera i regidor d'Ara Eivissa a l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia