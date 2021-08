Que cierren el mar

Mientras unos sufridos currelas sudados hasta la raja de la hucha se juegan el físico explicando a los turistas que no pueden disfrutar de las playas de Caló d’enBorràs, ses Illetes y Llevant de Formentera porque el Consell quiere evitar concentraciones y fiestas no permitidas por la crisis sanitaria, decenas de usuarios de embarcaciones de todo tipo y eslora ganan la misma costa a la misma hora, copa de ron o de mojto en mano, en bermuditas o bañador y con unas ganas de guerra que ni los antiguos piratas berberiscos. Recuerdo cuando hace ya unas décadas yo hacía lo mismo con los colegas. La playa era la misma, no así el chiringuito, que se llamaba Big Sur. Y ya entonces este paraje único, maravilloso, era Parque Natural (fue declarado como tal por la Ley estatal 26/1995, de 31 de julio). Y desde entonces, desde junio hasta septiembre, si así lo quiere el jodido virus, esta franja del litoral se llena de cientos de embarcaciones. Debe ser la zona más expuesta al oleaje de la isla, pero da igual: esa arena de un insultante blanco y ese agua de un azul irreal todo lo valen. Y más si al final del día se te ofrece posiblemente la mejor puesta de sol de las islas (que me perdonen los de Sanan...). Valoro la iniciativa delConsell (algo habrá que hacer) pero es insuficiente mientras ese litoral sea usado como aparcamiento público.