Agost, la decadència

El poeta emèrit per la gràcia de Déu des del seu racó de la necròpolis -tota una colla de putrefactes cadàvers d’il·lustríssims ciutadans- mira el panorama. El panorama i les coses que passan. O poden passar. Puig des Molins/Beverly-Hills, on només hi viu gent selecta, Vicent Botja, és un excel·lent observatori per saber per on van els esdeveniments ara que agost es transforma en la decadència d’un estiu que, si bé no mira encara a la tardor, la detecta i la palpa. I palpar vol dir tocar carn femenina/masculina segons les circumstàncies, les tendències o les efectivitats perdurables. Per exemple, la lenta arribada de turistes a l’illa en èpoques, diuen, de vaques magres i de potència escassa. Són els signes de la nova temporada iniciada el març de l’any anterior a la tragèdia. Un altre melodrama rep el nom popular del nostre Club Nàutic aviat en hores baixes de no produir-se el miracle, gent inclassificable vol controlar la situació i convertir tot en una escenificació a l’estil Marbella/Costa del Sol. Contractaran la Gunilla von Bismark i ressuscitaran l’esperit i la vida de Jesús Gil? Es ‘la Ibiza que viene’, no l’Ibiza que ve. Aleshores nobles ciutadans de Portmany volen salvar la seva badia, el seu port. Ho tenen magre. Mentre, altres especuladors malèvols cremaran, incendiaran el clima futbolístic a Ibiza. Agost o la decadència.