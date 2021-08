Carpe Diem

Reconozco que tiene mérito invitar a dialogar sobre la muerte en Agosto, mes de lujurioso desmelene vacacional que es un canto a la vida. Lo digo por el taller que se celebra estos días en can Misses y que nos invita a dialogar sobre la Parca. Tal vez hubiera sido más propio hacerlo en otoño, cuando todo se apaga. En cualquier caso, no está mal plantarle cara al hecho de morirse que es siempre un fastidio. Bien es cierto que, por más que le demos vueltas a nuestro finisterre vital, a morir no se aprende porque sólo se muere una vez. Hablar de la muerte es sólo divagar, literatura. Es el único futuro que conocemos por anticipado. Sabemos que llega, pero no cómo ni cuándo. Hay quien muere sin enterarse por ictus, accidente o infarto, pero hay quien muere consciente y las pasa canutas. Resulta que en esto tan nuestro del vivir, del nacer y el morir, manda el azar. ¡Maldita la gracia!