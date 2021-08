Debe de ser la tercera vez al menos que cito el poema de José Agustín Goytisolo ‘Quiero todo esto’ (no es para tanto diluido en la mucha agua que ha corrido bajo este puente). Las biografías breves del poeta suelen omitir su bachillerato con los jesuitas y los salesianos, como si no tuviera importancia. «Quiero las misas de culo y en latín» es uno de los ochenta deseos del poeta, y no menos proféticos que «Quiero que Cataluña llegue hasta el Tirol» o «Quiero que cada pueblo tenga el gobierno que no se merezca». Como consumidor de miles de misas de culo y en latín evoco yo también la firmeza de una liturgia tan hermética como aquello de lo que es alegoría. Nada volvería a ser ya lo mismo desde que las rígidas casullas de la época perdieron consistencia, ni desde que el gran poder dejó de moverse bajo palio. Desde la otra acera entiendo la nostalgia de algunos devotos.