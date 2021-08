L’abús sexual als centres escolars i les seves conseqüències

Quan l’assetjament de professor a alumna és una conducta de naturalesa sexual, verbal, no verbal o física, atempta contra la dignitat de les persones i els seus drets a la formació, desenvolupament laboral i professional. En tot cas interfereix en les oportunitats educatives de l’estudiant.

La Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell de la Unió Europea ha considerat que l’assetjament sexual és una forma de discriminació que va contra la igualtat entre homes i dones.

El Department of Education Office for Civil Rights d’Estats Units, ha definit l’assetjament sexual com «una conducta de naturalesa sexual no desitjada per l’alumna/e, que pot incloure avanç sexual no acceptats, requeriment de favors sexuals o altres conductes verbals, no verbals o conductes físiques de naturalesa sexual, com tocaments, comentaris sexuals, gestos, mostrar o distribuir entre l’alumnat dibuixos, fotografies o materials explícitament sexuals, classificar l’alumnat en funció de la seva activitat i execució sexual».

«El Codi Penal tipifica com a delicte tant l’abús sexual, com el fustigament, com el que sol·licita favors de naturalesa sexual en l’àmbit d’una relació docent»

L’assetjament sexual de professor cap a estudiants, de qualsevol nivell educatiu, té conseqüències psicològiques i emocionals que limiten l’aprofitament acadèmic i obstrueixen la participació de l’alumnat en els programes formatius, la qual cosa constitueix una manera de discriminació cap a les persones que experimenten l’assetjament. La continuïtat d’aquestes conductes provoca en les víctimes efectes negatius com un empobriment en l’autovaloració, ansietat, depressió, síndrome d’estrès posttraumàtic, irritabilitat crònica i trastorns de la conducta alimentària entre altres.

La negativa de l’alumnat a participar o consentir els actes sexuals genera un ambient hostil per part de l’assetjador i quan un directiu, administrador escolar o professor abusa de la seva posició per tenir activitat sexual a canvi d’un benefici acadèmic, qualificació o participació en una activitat escolar, la conducta és considerada «assetjament sexual quid pro quo» o «xantatge sexual», el qual suposa un dels tipus de més gravetat de l’assetjament sexual. Es donen casos que a principi de curs, els i les alumnes de cursos superiors adverteixen a prevenció a l’alumnat del curs inferior de qualque professor que, si té ocasió i troba a la persona sola, té el costum d’abusar sexualment d’ella.

A l’àmbit normatiu cal fer referència a la Lomloe, la qual estableix la necessitat de la prevenció de l’assetjament escolar, especialment el de caràcter sexual, i d’establir protocols i actuar davant indicis; estableix com a dret dels i les alumnes la protecció contra tota intimidació, discriminació i situació de violència o assetjament escolar.

Aquestes conductes també poden ser sancionades com a faltes molt greus amb l’acomiadament, així ho han reconegut la Sentència del TSJA 1.192/2020 i la del TSJPV 583/2020. El Codi Penal tipifica com a delicte tant l’abús sexual, com el fustigament, com el que sol·licita favors de naturalesa sexual en l’àmbit d’una relació docent.

Continuem treballant conjuntament, administracions públiques i societat, en l’erradicació d’aquestes pràctiques consuetudinàries.

Maria Duran Febrer | Directora de l’IBDona i vocal de la Comissió General de Codificació