El hada Colau y su varita de avellano

Lo que explica la hegemonía de la socialdemocracia dentro de la izquierda (como la del cristianismo entre las religiones) es que cree solo lo justo. En cambio la izquierda-dura al creer tanto es previsible y acaba siguiendo el libreto, del que forma parte la reeducación forzosa del alma humana: si la gente no cree en lo que debería creer pese a ser lo mejor para ella hay que reeducarla como sea (siguiendo el lema “para el que no quiere pan tengo yo dos tortas”). Felizmente la lógica democrática de este tiempo no deja ir muy lejos y el tropismo reeducador se queda en gestos veniales. En el Centro de Nuevas Masculinidades que está creando el Hada Ada los empleados municipales de Barcelona serán reeducados para quitarles la falsa idea de que los hombres tienen que ser duros y se favorecerá la ocupabilidad de las personas trans. En un escenario de paro puede haber desbandada hacia ahí.