Sentit de les festes de la Terra

Un any més, començant el mes d’agost, ens trobam a les portes de la celebració de les Festes de la Terra, altrament festes de la Conquesta d’Ibiza i Formentera per les tropes comandades per Guillem de Montgrí, sortides de Salou, a tocar de Tarragona, i integrades molt majoritàriament per catalans (tot i que també hi havia alguns occitans i alguns aragonesos). Des d’una perspectiva estrictament identitària, els eivissencs i els formenterers, entre els dies 5 i 8 d’agost, celebram la incorporació de les Illes Pitiusas a la Catalanitat. Diguem-ho en termes entenedors, clars i rasos. I, sobretot, fugiguem de tergiversacions històriques.

Per entendre els fets relacionats amb aquesta incorporació, comptam amb un estudi històrics ben aclaridor i extremadament ben documentat: La conquista catalana de 1235, obra del canonge historiador Joan Marí Cardona. Si algú es vol documentar sobre què va passar entre aquells llunyans cinc i vuit d’agost, pot recórrer a aquest estudi publicat per l’Institut d’Estudis Eivissencs, dins una llarga sèrie d’estudis històrics de Marí Cardona. No estaria malament que algú, en relació a Ibiza, fes el mateix que Julio López-Bermejo ha fet a La casa de Ben Ahmed en relació a la conquesta de Mallorca: una detallada, entretenguda i ben documentada novel·la històrica. Sobre aquest mateix període. Intentar evitar la tergiversació del que va ocórrer a principis del segle XIII a les nostres illes forma part inexorable de la nostra memòria històrica. I s’hauria de treballar de manera seriosa i honesta. En aquest sentit, a l’illa de Mallorca, enguany tenim un bon exemple d’aquest treball de recuperació de la memòria històrica amb tots els actes que s’han portat a terme en relació a les Germanies. En termes clars: els moments més importants en la història de la balear gran de l’últim mil·lenni han set la conquesta (1228), les Germanies (1521), la conquesta borbònica (1715) i l’eclosió del turisme (a partir de mitjan segle XX). D’aquestes dates, a Ibiza i Formentera n’hem d’esborrar les Germanies perquè no hi varen tenir impacte. Érem encara una societat massa estamental i massa poc ‘burgesa’ perquè s’hi pogués produir un moviment d’aquestes característiques.

Les Festes de la Terra són, a Ibiza i Formentera, una celebració de commemoració històrica. Celebram que vàrem passar a formar part de la Corona d’Aragó, que ens vàrem integrar a la Catalanitat, que bescanviàrem la religió musulmana per la cristiana, que el nostre pivotatge va oscil·lar del sud cap al nord, potser que canviàrem la Mediterrània pura per Europa... Avui, lluny de ser amb guerra amb els magrebins, n’acollim milers i milers que, segles després, han vengut a buscar una vida millor entre nosaltres. Per integrar-los a la celebració, no podem enfocar-la des del punt de vista que els catalans vàrem conquerir les illes als àrabs. Celebrar-ho com una conquesta, al segle XXI, té poc sentit.

Sí que té sentit, en canvi, celebrar-les com a font d’una identitat que volem recuperada, però també plural i en evolució, d’una identitat que, tenint la llengua i la cultura catalanes com a element de trobada, consideri incorporacions de llengües i cultures d’arreu del món. No es tracta de fer cap tipus d’oposició a la pluralitat i a la diversitat, sinó de gestionar-la d’acord amb termes més moderns, justos i efectius.

Avui, les Festes de la Terra tenen sentit si tenim en compte el conjunt de la nostra societat i les plantejam en els següents termes:

a) Històrics.-No hem d’oblidar -forma part de la nostra memòria històrica- què celebram: celebram la conquesta de les illes d’Ibiza i Formentera per un exèrcit comandat per Guillem de Montgrí, que va incorporar les nostres illes a la Corona Catalanoaragonesa. Es tracta, per tant, de l’inici de les illes Pitiusas amb la identitat predominant actualment. Tot i que no és una identitat única ni pretén ser-ho.

b) Socials.-Pretenem que tots els ciutadans que viuen a Ibiza i Formentera se sentin part de les nostres illes i formin part d’un projecte comú. En aquest sentit, les Festes de la Terra han de mirar d’integrar el màxim de gent, en un projecte que, recordant el passat, es projecti, fonamentalment, cap al futur.

c) Culturals.-Juntament amb la recuperació de la cultura catalana (incloent-hi l’element bàsic, que és la llengua), hem de considerar el fet que a les nostres illes hi conviuen moltes llengües i cultures diverses. La històrica del lloc sobreviurà només si esdevé el punt de trobada, el pal de paller, entre tota la resta, en una societat que ja no deixarà de ser plural i diversa.