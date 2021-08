La quinta ola de la pandemia ha llegado a las residencias de mayores de Ibiza, donde el covid ya se ha cobrado tres víctimas mortales y afecta a 42 residentes y 15 trabajadores. Que el coronavirus haya regresado a los centros que acogen a las personas más vulnerables y donde se adoptaron estrictas medidas preventivas pone de manifiesto la gravedad de la situación en la isla, donde los contagios están disparados y la incidencia supera los 1.800 casos por 100.000 habitantes a 14 días, con el consiguiente aumento de la presión hospitalaria, tanto en planta como en las UCI.

Desde el inicio de la pandemia se ha planteado si debe ser obligatoria la vacunación de los trabajadores sanitararios y sociosanitarios, pues su derecho a no inmunizarse choca con el derecho a la salud de personas especialmente vulnerables frente al virus que están bajo su cuidado. Legalmente no se puede obligar a nadie a vacunarse en España, pero tal como están las cosas el Govern debe buscar formas de reducir al máximo el riesgo de brotes en las residencias, y esta obligación pasa por conseguir que todo el personal esté vacunado y por controlar con pruebas periódicas si los que no están inmunizados por propia voluntad, o por otras razones médicas, están libres del virus, pero no sólo cuando ya ha aparecido el brote, sino de forma habitual. Están en juego muchas vidas. Surgen voces por toda España que abogan por buscar la fórmula para que los trabajadores sanitarios y sociosanitarios se vacunen obligatoriamente, pero por el momento no parece que vaya a haber una orden del Gobierno central en este sentido. La presidenta de Balears, Francina Armengol, avanzó hace unos días que el Govern se está planteando que los empleados no vacunados de estos centros se sometan cada poco tiempo a PCR, una medida que sí puede implantar una comunidad autónoma y que es urgente poner en marcha en el caso de Ibiza para proteger a los mayores. Lo mismo convendría hacer en cualquier otro centro sanitario público o privado, si no se impone la obligatoriedad de la vacunación a su personal.

Por otra parte, la conselleria balear de Salud está hurtando a la ciudadanía datos de interés público muy relevantes sobre los brotes en las residencias ibicencas: no informa sobre cuántos trabajadores que han dado positivo en covid no están vacunados, ni cuántos de los empleados que han tenido que ser hospitalizados, tanto en planta como en UCI, habían rechazado la inmunización. Tampoco sabemos hasta el momento cómo ha entrado el virus en las residencias, es decir, si el origen de los brotes hay que buscarlo en el personal, en las familias de los usuarios o en alguna salida que los internos hayan hecho fuera del centrol.

Otras preguntas a las que Salud no contesta es cuántos usuarios que han dado positivo no estaban vacunados y por qué, y cuántos de los ingresados en el hospital aún no están inmunizados. La conselleria alega que si diera esta información vulneraría la ley de protección de datos, pero es un pretexto muy poco convincente, que más bien responde a una falta de voluntad por facilitar estos datos a los ciudadanos, quizás por temor a cómo se puedan interpretar. En cualquier caso, hay formas de obtener y difundir información estadística relevante sin infringir la protección de datos de las personas. La ley no puede ser un escudo para evitar dar explicaciones sobre una cuestión incómoda para las autoridades sanitarias pero de indudable interés ciudadano, como la posible relación entre la vacunación del personal sociosanitario y los brotes en las residencias, y sus consecuencias en forma de contagios, hospitalizaciones y eventuales muertes de usuarios, o saber si los hospitalizados por covid habían sido vacunados o no.

En definitiva, los trabajadores sanitarios y sociosanitarios se deben vacunar por responsabilidad con aquellos a quienes deben atender, ya que su decisión pone en grave peligro a muchas otras personas. El Govern debe decidir cuanto antes qué hacer con quienes se nieguen a inmunizarse, y tomar medidas como las PCR continuas que avanzó Armengol. Y debe facilitar la información relevante de interés público que la ciudadanía y los medios informativos reclaman desde que el coronavirus volvió a entrar en las residencias y a provocar tantos contagios.

DIARIO de IBIZA