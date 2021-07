El tabaquista ha muerto

Reprocharle en manada a un ser anónimo los pecados que quizás le han llevado a la muerte se consideraba impropio, antes de la pandemia. No recuerdo un titular del tenor de «El propietario de una tabaquera que negaba la toxicidad de los cigarrillos fallece al fin de cáncer de pulmón», pese a que el susodicho se gastaba millones de euros en la promoción de sus productos claramente venenosos. Se consideraría un despropósito anillar con un «se veía venir» los accidentes mortales de los practicantes voluntarios de deportes de alto riesgo. Al contrario, se les eleva a la altura olímpica cuando se precipitan como Ícaro.

Y si nos ordenan una ceñida a la pandemia, el elefante literal en la habitación de la covid es la obesidad. Este demostrado factor de incidencia no se incluye entre los parámetros a corregir de inmediato, porque todavía está preservado por las reglas de lo dietéticamente correcto. Es posible que una persona con sobrepeso o un fumador asuma más riesgo de contraer esta enfermedad, por no hablar de las otras, que un negacionista irresponsable. Por lo tanto, no se trata de establecer una equilibrada escala de peligros, sino de ahondar el celo inquisitorial contra los herejes. Aparte de renovar el voto de soberbia porque, a falta de conquistar la vida eterna, el ser humano ha alcanzado la convicción de que la merece.