No habláis catalán», un ignorant, analfabet, indocumentat com sempre Pablo Casado - perdedor inevitable que a d’aquí tres anys no tindrà altre remei que plegar veles i tornar a la seva Àvila natal-, d’aquesta forma s’adreça a la convocatòria popular/pp. Això passava a terres de Mallorca mentre corona la figura d’una altra perdedora, Rosa Prohens. Una perdedora que diuen, però només ho diuen els malvats, que no deixar de ser una mena de remake de l’inoblidable per tants i tants conceptes Bauçà, el recorden?, Bauçà, escrit així, amb c trencada como li agradava al farmacèutic en qüestió.

Aleshores en plena orgia popular l’increïble esser menguant va treure un dels temes preferits i que fa guanyar vots a Guadalajara, Palència o Zamora, el tema de la llengua. De la llengua catalana al més fidel estil Rajoy -adeu gràcies enterrat i sepultat. Políticament, és clar- una vegada més aquest homenet que res no bramà contra la llengua de Verdaguer. Imprudent i provocador a nivells de l’insult recordaríem, però, aquella dita tan eivissenca, ‘brams d’ase no pugen al cel i si pujant no fan arrel. Oportunament la periodista Marta Torres surt al pas i liquida la cosa, «Nos cortan la lengua. Todos. Los de babor y los de estribor. Con unas tijeras de podar o con una cuchilla matancera.». ¡Bravo, Marta, bravo...!