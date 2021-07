La seguridad (relativa) del vertedero

Saltan las alarmas cuando con pocos días de diferencia tenemos dos incendios en el vertedero de Ca na Putxa, una instalación que por su función, magnitudes, características y situación, debe tener un control estricto sobre las condiciones de almacenaje y tratamiento, de manera que un incendio sea prácticamente imposible. En otro caso, si se produce y se repite, es porque falla algo. Y no menor. Decirnos que el problema lo genera casi siempre el ciudadano que arroja a la basura lo que no debe es una perogrullada. Es evidente que si no hubiera basura no habría problemas. En la isla somos muchos y nunca faltará el mastuerzo que hace lo que le da la gana. Precisamente por eso la instalación debe tener los medios adecuados para actuar con inmediatez ante cualquier indicio de incendio, sean, como comenta el conseller de Gestión Ambiental, depósitos de agua, cámaras de detección térmica o lo que haga falta. Es evidente que la repetición de estos incendios descubre carencias y problemáticas de la instalación que debe solucionarse con urgencia.

Y no es de recibo que se nos diga cada dos por tres que las instalaciones de Ca na Putxa son extraordinarias y que disponen de medidas para paliar los daños que pueda causar cualquier deflagración. Dudo que tales medidas supuestamente compensatorias tranquilicen a quienes viven –vivimos- a poco más de 300 metros del vertedero.

Necesitamos saber hasta qué punto tenemos una amenaza latente. Es ya inútil decirlo, pero en Ca na Putxa nos hemos equivocado. Aunque todos sabemos que su ubicación es un despropósito, ante la dificultad de localizar otro enclave menos peligroso, se opta por ampliar y mejorar las instalaciones con el objetivo indeseado de alargar su vida. Una decisión cuestionable y de la que cabe esperar que no tengamos que arrepentirnos. La postura menos incómoda y más fácil -dejar las cosas como están- no siempre es la mejor. Y existe responsabilidad en ello.