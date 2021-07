Prepotencia insultante

Primero con simulador de reserva en la nube por persona interpuesta. Al no conseguir el objetivo sin descubrir quién se esconde detrás del que quiere pasar desapercibido antes de quitarse la mascarilla y mostrar el rostro al comedor y despertar el murmullo de ‘mira quién está ahí’. Pone en marcha el plan B. El famoso se hace presente en la conversación y trata por todos los medios, primero de forma amable, después con la prepotencia que le otorga eso de salir por la tele, de intimidar al señor de las reservas para que le haga un hueco por delante de los simples mortales que han hecho los deberes. Ante la negativa lógica de quien puede decidir ‘si sí o si no’ y no se deja intimidar, cambia el tono y pierde los papeles, como se dice vulgarmente, y a modo de desprecio descalifica cualquier actitud que vaya en contra de sus pretensiones. Uno, allí presente y ante la mala educación del personaje en cuestión, no sabe si realmente estaba dolido porque no había hecho la reserva a tiempo y tenía que irse con la música a otra parte, o por el contrario le había salido la furia intrínseca de quien va a quedar como un cochero, sin coche de caballos, ante unos amigos (con acompañante incluida) por no conseguir, pese al poderío que lleva implícito eso de salir en la tele, el objetivo de comer en un restaurante de postín. Ya se sabe ‘quod natura non da, Salamanca non presta’.