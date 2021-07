Fugir de dolor

Si alguna cosa caracteritza la nostra societat, si alguna cosa marca els signes del temps entre nosaltres, aquesta és la voluntat de fugir del dolor. Des de fa dècades, hem anat orquestrant la nostra societat al voltant de la idea de minimitzar el dolor. Hauríem de discutir, per exemple, si minimitzant el dolor també tendim a reduir al màxim el plaer. Sense plaer ni dolor, ens trobaríem en una mena d’anestèsia permanent, en un emporrament perpetu que ens manté flonjos dins les nostres ments vaporoses, insensibles a allò que ens fa mal però també distanciats de manera artificial d’allò que ens fa bé.

Un dels elements que marquen aquesta fugida del dolor ha estat, forjat durant un temps ben llarg, el tabú de la mort. No es parla de la mort, apartam la mort de casa (jo encara som de la generació que pot recordar quan vetllàvem els nostres morts a casa, en presència de parents i amics), evitam parlar-ne, la defugim com si no tengués res a veure amb nosaltres. I si hi ha una cosa que ens iguala a tots és que tots hem nascut i tots hem de morir. Eliminant la mort de la nostra perspectiva mental, no estam també contribuint a eliminar-ne la vida?

Som una societat, així mateix, que no aguanta l’estrès, la pressura. Avui dia bona part de les malalties que patim tenen l’estrès com a punt de partida. La gent suporta l’excés de pressió amb molta dificultat. I, en canvi, el nostre ritme de vida ens porta a una pressura cada vegada més gran. Que suportam cada vegada més malament. Això ens duu a una hipermedicació, més evident en les societats més suposadament avançades. D’alguna manera ja estam construint, de forma ben clara, la societat que s’imaginava en la ucronia d’Aldous Huxley a ‘Brave the new world!’ (Un món feliç, en versió catalana). A la societat suposadament feliç del futur qualsevol disfunció, qualsevol problema, s’arregla amb unes pastilletes anomenades soma. Que tens mal de cap? Venga soma. Que tens una preocupació de la qual no saps com sortir-te’n? Sigues feliç: pren soma. Que et poses nerviós per les teues relacions sentimentals o per les desavinences amb els fills, o pel que siga: soma a raig! Tot s’arregla amb pastilles, al món feliç d’Aldous Huxley. Per què? Amb quina finalitat? Ben clarament, amb la finalitat de reduir el dolor al mínim, perquè cada dia podem suportar menys qualsevol casta de dolor. Fugim del dolor com de la pesta, sense posar-nos a pensar ni un sol moment que potser dolor i plaer són cares d’una mateixa moneda. No crec que faci falta ser budista per poder-ho copsar.

Afortunadament, avui dia, les cures pal·liatives ens eviten un trànsit massa dolorós cap a la mort, els medicaments ens permeten afrontar amb menys dolor les malalties i fins i tot la possibilitat de desconnectar de la vida quan aquesta es fa insuportable alleuja el dolor del final. Tots aquests alleujaments del dolor resulten positius i segur que milloren el karma de la Humanitat en el seu conjunt.

Ara bé, no podem fugir de qualsevol tipus de dolor, ni crear-nos una mena d’anestèsia artificial que ens desconnecti de l’entorn (de vegades ben inhòspit). Perquè afecta aspectes molt importants per a la nostra vida quotidiana i, també, per a l’avanç de la Humanitat, per al progrés humà. Fugir del dolor a tota costa, escapar-nos de qualsevol tipus de dolor ens torna extremadament conservadors. Aquesta és la conclusió del filòsof alemany d’origen coreà Byu-Chul Han, al seu assaig La societat pal·liativa. Han considera que l’intent de fugir del dolor a qualsevol costa ha fet reduir al mínim, per exemple, el conflicte polític. I és ben clar -no cal ser tampoc un filòsof d’anomenada per saber-ho- que sense conflicte no hi ha canvi. Reduir al mínim el conflicte implica una posició necessàriament molt conservadora: acceptar la situació actual a canvi de no provocar els conflictes necessaris per fer-la evolucionar. Amb els posicionaments actuals en relació al conflicte, avui dia les dones no votarien, hi continuaria havent pena de mort, no s’hauria abolit l’esclavatge i només anirien a la universitat els fills dels molt rics.

Segons Byu-Chul Han, el fet de considerar un valor bàsic la reducció del conflicte polític, ens porta a un deteriorament de grans dimensions del sistema democràtic. Si no es pot entrar en conflicte, la societat no pot evolucionar i, per tant, amb les etiquetes que siguin, les úniques opcions possibles són les conservadores. Si, en una societat determinada, només hi ha una opció política possible, evidentment no hi ha democràcia.

Perquè els sistemes democràtics no vagin inexorablement cap a un nou tipus d’autoritarisme generalitzat, resulta necessari reintegrar una certa tolerància del dolor dins les nostres societats. Si no canviam la cultura del dolor, algunes de les ucronies més fosques que han imaginat cervells preclars són ja a tocar. Malauradament.