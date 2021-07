La covid, cambio de paradigma

Nos cuesta entender la situación que vivimos. Nos desconcierta, no sabemos qué pensar y de ahí los bandazos de las escaladas y desescaladas. Si aflojamos, la covid aprieta. Más de 600 sanitarios de nuestro país, teóricamente inmunizados con doble vacuna, están infectados y sabemos por qué. El virus sólo sobrevive con sucesivas mutaciones que son más y más contagiosas. Es la vieja estrategia del virus de la gripe que con sus nuevas cepas nos obliga a modificar las vacunas cada año y que, por cierto, tampoco consiguen una inmunidad total. Lo que sí hemos conseguido en el caso de la gripe que también se lleva por delante a miles de personas cada año es controlar su virulencia. Pero no hemos podido vencerla y la soportamos como podemos.

Visto lo visto, los indicios que tenemos nos dicen que la covid-19 tampoco desaparecerá. Israel ya está aplicando la vacuna en tercera dosis y los laboratorios se preparan para adaptar las actuales vacunas a las mutaciones que se dan y se darán. La cuestión, ahora, es si seremos capaces de recuperar la normalidad prepandémica.

Todo hace pensar que, a partir de ahora, la situación será otra. Mejor que la que tenemos, pero distinta de la que teníamos. Si, como parece, tenemos que convivir con el nuevo virus, convendría pensar en un cambio de paradigma, en cambiar actitudes, estrategias de prevención, incluso formas de trabajo y de ocio. No podemos mantener un año tras otro este tira y afloja. Aunque no sea fácil y nuestra tendencia natural será volver a lo de antes, mucho me temo que tendremos que reinventarnos.