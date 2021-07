Tú no sabes lo que es la magia de Ibiza, chaval. Es algo que no se puede explicar, hay que vivirlo. El paraíso mediterráneo, porque fuera de aquí no hay nada, ¿eh? En Tarifa, por ejemplo, con lo que ahí te cuesta un piso aquí tienes una maravillosa plaza de párquing. Con lo que aquí alcanzas para un estudio, en Santanyí te puedes pillar un dúplex, pero es el precio que hay que pagar por vivir en el Paraíso. Si no noto esa magia en el día a día, no me quedo tranquilo, como cuando me cobran siete euros por un bocata lamentable o cuatro euros por una caña, ¡¡Dios!!, eso es especial, mágico. Porque playas así no hay en ningún otro sitio, ¿eh? que me han dicho que el Mediterráneo lo inventamos nosotros y que la marca Ibiza es muy poderosa y todos quieren venir aquí. Tener un trabajo y pedirle dinero a tus padres para llegar a final de mes hace que la vida tenga un componente de aventura y riesgo muy excitante. Comodidades, ¿para qué? A mí no me deis salarios dignos, dadme la ilusión de vivir un sueño. Tener más de cuarenta y vivir realquilado en una habitación, compartir piso con tipos que están con los cincuenta cumplidos, devastados y muertos por dentro, pero con ese brillo en los ojos y esa sonrisa de quien vio el Paraíso, de quien conoció la Magia.