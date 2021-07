La mala hierba equilibrista

En la terraza de casa tenemos una maceta con guindillas. Hace algunos meses, una mala hierba decidió instalarse junto a ella al abrigo de los pimientos. Hoy, ambas conviven en paz en un espacio limitado y no dejan de crecer. La mala hierba, verde y estilizada, gana cada día un centímetro en su camino al firmamento, mientras las guindillas, picantonas y frondosas, adquieren un color rojizo gracias a los rayos del sol. Podría ser así de sencillo, en general. Generar un espacio en el que cada uno recoja lo necesario y deje lo demás para el siguiente. Sin avaricia, fronteras ni ambiciones más allá de la supervivencia y el disfrute del tiempo y del sol. Mis compañeros del vecindario me sugirieron que removiese la mala hierba o acabaría matando a la guindilla en cuanto empezase a coger fuerza. Pero lo cierto es que, observando cómo crecen, se las ve la mar de bien. ¿Hasta dónde llegarán?, me pregunto diariamente. Así que ahí siguen, simbióticas, rémoras de sí mismas, creando juntas, tal vez, un camino hacia el cielo más estable y resistente que el de las habichuelas de Jack. ¡Menudo ejemplo! Si no me veis en unas semanas, ya sabéis dónde estoy.