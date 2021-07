Drogas, Robos, Vandalismo y Okupaciones

Con estas simples cuatro palabras describo fielmente la actual situación de uno de nuestros rincones más bonitos de nuestra ciudad, Vila. Creo que ya habrán adivinado de qué zona hablo, exactamente de nuestro barrio de sa Peña y la Marina, nuestro barrio marino por antonomasia (calle de la Virgen, calle del Retiro y todas las que forman parte de este único rincón de nuestra ciudad).

El otro día, como hago en ocasiones, fui a pasear por sus calles y mi sensación fue la de tristeza y pena. Un barrio abandonado y que poco a poco ve cómo sus ciudadanos lo van abandonando, y no me extraña. Según las últimas noticias que tengo, los robos y amenazas a comerciantes son continuos y ya no saben qué hacer para poder mantener sus puertas abiertas. Les entiendo cuando me dicen que lo más seguro es que cierren puertas y se vayan, pues se sienten más abandonados y solos que nunca. Su situación se ha vuelto insostenible y la administración competente, el Ayuntamiento de Ibiza, parece ajena a todo.

También he tenido conocimiento de más de un ataque xenófobo (incluso físico que ha acabado en el hospital) a gente que lo único que quiere es seguir viviendo tranquilamente en su barrio, pero que ciertas “personas” les están expulsando a través de amenazas diarias y alguna que otra paliza. Nos ocupamos y manifestamos por este tipo de ataques en otras ciudades, pero lo que ocurre a dos calles de nuestras viviendas parece que no existe o no quieren que nos enteremos.

Por otro lado, están las “okupaciones” ilegales, sí, ilegales, que se están produciendo cada día en el barrio más antiguo de nuestra ciudad y ante la pasividad de nuestra administración competente.

Del tema de las drogas creo que no hace falta hablar, pues ya es de todos conocidos el núcleo que allí se encuentra. Es el son Banya de Vila.

¿Y por qué les comento todo esto? Por rabia y tristeza de ver que poco a poco se va muriendo uno de nuestros barrios más icónicos y más visitados por nuestros turistas, los cuales, por cierto, van cada vez menos por miedo a lo que les puede pasar.

¿Qué está haciendo el Ayuntamiento de Ibiza para que estos hechos no ocurran? ¿Alguien de ellos me lo puede explicar? Mucho que somos Ciudad Patrimonio de la Humanidad pero la realidad es muy diferente cuando uno pasea por sus calles. Están totalmente abandonadas, sucias y peligrosas. ¿A qué esperan para actuar? ¿A que muera alguien? ¿Y entonces todos a llorar y a echar las culpas a otros?

Podríamos hablar de muchas otras problemáticas, como la del Mercat Nou, pero esto lo dejaremos para otro momento.

Señores del Ayuntamiento de Ibiza, han sido elegidos ustedes por los ciudadanos para mejorar su calidad de vida, no para tener que aguantar drogas, robos, vandalismos y okupaciones de sus viviendas. Hagan su trabajo y escuchen a la gente, dejen de esconderse en sus despachos y paseen por la zona para ser conscientes de la realidad. Sr. Ruiz, desde su despacho la vista es muy bonita (que bien que la conozco), pero baje unas calles más abajo y sea consciente de la crisis del barrio de la Marina y sa Peña, y no para hacerse fotos. Nuestra ciudad se muere poco a poco y usted sigue aferrado a su silla como si todo ello no fuera con usted. Abra los ojos y escuche a sus ciudadanos de una vez por todas.