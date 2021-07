Los días perros

Lo que son las cosas. Resulta que fue inconstitucional aquella primavera detenida, aquel tiempo que vivimos intramuros, aquel confinamiento que nos tuvo intimidados, en el que por orden gubernamental se nos prohibía lo que, al parecer, no estaba en su mano prohibir. Y nos lo dicen ahora, año y medio después, en el preciso instante en que ya no sirve para nada. La justicia, si no es rápida, no es justicia, enseña el viejo proverbio.