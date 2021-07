Sofá querido

El sofá de la siesta, el de los magreos, el del patriarca, el de mirar el mar. El sofá azul, el rosa, el estrambótico. En las casas de antaño, el sofá del salón estaba reservado a las visitas. Niño, deja a la tía Ernestina que se siente ahí.

Cuando jubilamos a un sofá se lleva nuestro sueño y también el insomnio, sudores, pensamientos, miedos y lecturas. Yo leí ‘Guerra y paz’ en un sofá blanco muy suave y cada vez que trataba de continuar la lectura en otro sitio me atrancaba, me dolía la garganta, me daban escalofríos. Solo podía leerlo en ese sofá blanco, que me daba mucha paz. Una vez en un autobús saqué ‘Guerra y paz’ de la mochila y lo abrí. Se había quedado en blanco. Todas las páginas en blanco. Sin paz ni guerra. Entonces lo supe: lo cerré súbito, asustado. No lo volví a abrir hasta que no estuve en mi sofá blanco.

Hay gente que cuenta su vida en coches. Esto lo hice cuando tenía aquel Seat. Otros la dividen en según qué vivienda, me ligué a Merceditas cuando vivía en la Avenida del Trabuco. A mí me gusta segmentarla en sofás, ahora vivo en un sofá azul y soy bastante feliz en él, aunque a veces lo noto un poco hundido. O sea, bajo de ánimo. O soy yo, que me pese más el culo.