Necesitados de educación

Definitivamente estoy muy mayor y ya no entiendo nada. No voy a defender el sistema del sopapo con el que muchos nos criamos cuando nuestros padres nos querían meter en vereda, pero no sé yo si a alguno de los que ahora son jóvenes le habría venido bien. Es que, me imagino que el muchacho este es hijo mío, y lo primero que me pide el cuerpo es sacarme la zapatilla como hacía mi abuela. Hablo de un tal Naim Darrechi, de profesión ‘tiktocker’, que en una entrevista en redes sociales ha presumido de engañar a las chicas con las que se acuesta diciéndoles que es estéril para no tener que usar preservativo porque no le gusta el látex a la criatura.