Acceso con prepago al parque natural

Y no se trata sólo de los accesos. Ahí están los enormes chiringuitos y restaurantes ubicados sobre los cordones dunares que protegen las playas de ses Salines y es Cavallet. Situaciones cronificadas por una mala gestión, no puede extrañarnos que tales negocios defiendan ahora su situación, casi, como un derecho adquirido. Y a nadie se le escapa que el consistorio de turno está encantado de sacar tajada de sus concesiones. Por no hablar de los negocios, a menor escala, de las hamacas y sombrillas. Nos cuesta entender qué significa espacio natural protegido. Nuestro Parque, de ‘natural’ tiene poco. Y de ‘protegido’ tiene menos. Lo asaltamos en avalancha desde todos los modos posibles. Incluso el Centro de Interpretación tiene problemas para mantener sus puertas abiertas. Y no queda aquí la cosa. Porque también los Freos, asimismo Parque Natural, están excesivamente castigados por un tráfico estival excesivo con barcos más y más grandes que ya suponen un riesgo en el pequeño puerto de la Savina. Todo ello acaba siendo un despropósito tras otro. Sucede que nuestros políticos no quieren quemarse con medidas incómodas e impopulares. És molt millor anar fent. En nuestras islas, como en pocos sitios, funciona de maravilla aquello de que qui dies passa, anys empeny.