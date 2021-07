Naim y otros 26 millones de tontos

Como sospecharán por mi edad, no estoy al tanto de lo que se cuece en TikTok, esa red que no para de crecer y crecer y que le pisa ya los talones a Instagram con 800 millones de usuarios en todo el mundo, la mayoría niños y adolescentes, sumamente influenciables en un mundo en el que cualquier bocachancla es ‘influencer’. Por eso no había oído hasta ahora el nombre de Naim Darrechi, un mallorquín de 19 años famosísimo por lo visto, como atestiguan sus 26 millones de seguidores. ¡26 millones! Naim ha saltado de la red a los diarios por sus declaraciones al youtuber Mostopapi. En la pseudoentrevista, se jactaba el tiktokero de que, cuando se acuesta con chicas, no usa condón y eyacula dentro de ellas. «Si se quejan, les digo que soy estéril jajaja», contó el muy necio. Mostopapi, también riendo, le preguntaba en lengua youtuberiana: «¿Y nunca te dicen nada, en plan ey bro? (sic)». «Les cuento que me he operado para no tener hijos», seguía Naim, machirulo del año. Tras la amenaza de denunciarle por apología del abuso y la violación, este payaso tan pagado de sí mismo que cree que no necesita pedir permiso a una mujer, ha reculado. «Fue una estupidez» , ha dicho con tiktokeras lágrimas. Y sin perder uno solo de sus millones de bobalicones seguidores.