La isla de los silencios

Valga la metáfora para escribir sobre las diferentes fiestas privadas que se celebran en esta isla y que por su ‘silencio’ nunca salen en los medios, ni en las crónicas de sucesos. Acostumbrados a leer sobre botellones, fiestas desorganizadas y otras lindezas que acaban como el Rosario de la Aurora… Que ustedes no saben que era eso de Rosario de la Aurora, se lo voy a contar: reza (nunca mejor dicho) la leyenda (aceptada mayoritariamente) de que fue en el pueblo gaditano de Espera donde la rivalidad entre las cofradías de La Vera Cruz y de las Ánimas en la oración del rosario de madrugada acabo a golpes de farolillo. Trasladen esa imagen a ciertas prácticas con mayor o menor índice de adrenalina en el ambiente a eso de las cinco y media de la mañana (no confundir con la hora lorquiana) y al día siguiente hasta Diario de Ibiza se hace eco del desaguisado. Ahí se llega normalmente por la vía del bizum o entradas fuera del control de Hacienda, vamos, ilegales.

Las otras, las que se celebran bajo el estricto amparo del ‘ángel custodio’ de un técnico de sonido y un dj (acreditados profesionales) A las que se accede por rigurosa invitación del anfitrión en villa con chillout, piscina y catering de primera, proliferan por una isla, la nuestra, donde pasar desapercibido y lejos de cualquier tentación mediática es norma de obligado cumplimiento. Aunque bien es verdad que a veces, unas sin querer y otras con alevosía y sin nocturnidad, se busca esa notoriedad.

A lo dicho, esas ‘fiestas privadas’ de las que se tiene un vago conocimiento (haberlas haylas) son las que no se disparan en decibelios (a veces no se entera ni el vecino) el orden estricto de la compostura y la educación supera cualquier índice alcohólico y acaban cada uno en su hotel con estrellas, taxis para arriba y para abajo y fin de semana con reservas en restaurantes o de compras por el mercadillo de la Mola o las tiendas de la isla. Me dijo uno, que sabe de esto, que cada ‘invitado’ se deja aquí en Formentera unos 3.000 euros de vellón, lo que no deja de ser una sana contribución al PIB de la isla. Sabemos que lo idílico no existe y que en cualquiera de ellas el respeto a las normas sanitarias de este maldito covid brilla por su ausencia. Aunque a estas alturas del partido y con la segunda dosis de AstraZeneca en el brazo quiero imaginar que todos los invitados vienen con los deberes hechos.