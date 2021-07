Un verano en la sombra se merece el que organiza fiestas sin control para ganar pasta con el desparrame asegurado; quienes asisten a estas celebraciones virales con la inconsciencia que te regala la ignorancia; quienes se juegan la vida al volante y, peor aún, ponen la de los demás en peligro por su capricho y estupidez; quienes no respetan la naturaleza y dejan su indeseable huella en el mar, en la arena, en los bosques...; quienes utilizando el nombre de Ibiza como símbolo de libertinaje y buenrollismo falaz, que no de libertad, se lucran engañando al prójimo para luego llevarse la pasta a su residencia habitual (y a esperar al próximo verano, claro); quienes en un ejercicio de egoísmo pero sobre todo de mal gusto ponen su música en la playa (chiringuitos, bañistas particulares...) creyendo de manera no ya inocente, sino estúpida, que al resto también nos gusta; quien no respeta una planta tan maravillosa como única como la posidonia y lanza el ancla sobre una pradera; quien regala ruido, tanto de noche como de día, sin tener en cuenta que para el resto es molestia, malestar y estrés. En resumidas cuentas, quien no empatiza y no usa ni el sentido común ni la educación. En Ibiza, este y todos los veranos, muchos se merecen estar en la sombra. Y no de una sombrilla precisamente...