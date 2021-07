Ecosistema pirata

Los vecinos más madrugadores de Sant Mateu no debían salir de su asombro el pasado domingo, 4 de julio, cuando docenas de turistas británicos borrachos campaban por los alrededores de la iglesia y se hacían rayas en el porche, mientras esperaban el trans-porte que les devolviera a sus hoteles. Salían de una fiesta ilegal en una mansión de los alrededores, organizada por cuatro dj’s británicos de cierta fama bajo la marca ‘Ibiza Underground Movement’, que han venido a la isla a sacar tajada del cierre del ocio por la pandemia.

Para conseguir clientes les bastó con anunciar sus fiestas en un grupo privado en las redes sociales. La entrada costaba 100 euros y en la vivienda se vendían copas y, cabe suponer, otra variedad de sustancias, que constituyen el verdadero negocio de estas convocatorias ilegales. La policía local se presentó en la casa, pero no pasaron de la verja y la fiesta siguió adelante hasta que sus promotores decidieron darla por termi-nada. Seguro que no es la primera que organizan y, sin duda, no será la última, dado el nulo riesgo de que alguien se la paralice.

Esa misma noche se celebró otra rave con 300 asistentes en una casa de Can Tomàs, también en Sant Antoni, donde los asistentes volvieron a pagar 100 euros de entrada. Aquí la policía sí pudo intervenir, gracias a la colaboración de la propietaria de la vi-vienda, que probablemente desconocía el uso que sus inquilinos pretendían dar al in-mueble. Los promotores fueron denunciados y los sanitarios también tuvieron que in-tervenir para atender a varios intoxicados por drogas.

El colmo de las fiestas ilegales, sin embargo, se viene celebrando desde hace semanas en otra casa de Sant Mateu, que está okupada y pertenece al Ayuntamiento. A un con-sistorio que no es capaz de impedir que se organicen fiestas ilegales en un edificio de su propiedad, poca autoridad moral le queda para exigir a sus ciudadanos que se com-porten. De algunas de estas fiestas han trascendido imágenes en las redes sociales y el panorama, en un contexto de pandemia, resulta dantesco. Montones de jóvenes sudo-rosos saltando y bailando apelotonados, obviamente sin mascarilla, con el agravante de estar en un recinto cerrado y con suficiente potencial como para generar un brote masivo de contagios que acabe derrumbando la temporada.

Los promotores de estas fiestas no solo las promueven a través de las redes sociales, sino que también envían a sus tiqueteros a las playas para atraer clientela, con absolu-to descaro y sin esconderse. Que nos hayan tenido encerrados en casa durante tantos meses, a costa de la ruina de docenas de negocios, y ahora no se puedan impedir estos desmanes, constituye una de las contradicciones más vergonzosas que podemos acha-car a nuestros gobernantes; sea de quien sea la culpa.

Algunos asistentes a la fiesta de los cuatro dj’s en Sant Mateu aparcaron sus coches en los alrededores de la plaza y luego fueron trasladados mediante furgonetas negras piratas hasta el fiestón. Dichos taxis ilegales probablemente estén incluidos en el re-cuento que están realizando los conductores legales y que, en lo que llevamos de ve-rano, arroja un balance alucinante. De momento, han contabilizado 59 vehículos VTC procedentes de otras comunidades autónomas que operan de forma irregular y más de 300 furgonetas sin matrícula azul, sospechosas de dedicarse a lo mismo. Además, vuelve a incrementar su actividad en la isla la plataforma de taxi pirata Ubiz, que fun-ciona a través de grupos de WhatsApp, lo que hace que prácticamente sea imposible de rastrear.

Los jóvenes que acuden a estas fiestas probablemente son los mismos que alquilan alguno de esos chárters ilegales que, en su mayoría, llegan del levante español para hacer el agosto, ofreciéndose como alojamiento y organizando excursiones y fiestas en el mar. Como todos los años, utilizan de forma irregular las playas y los pequeños muelles de los varaderos para embarcar y desembarcar clientes, maletas y víveres. No se cortan en emplear pequeñas calas donde la gente busca tranquilidad, amenazando los negocios legales que existen en ellas. Podríamos poner otros muchos ejemplos de actividades pirata; desde compañías que gestionan alquileres turísticos ilegales, a los denominados concierge, catering pirata, mojitos pirata en las calas…

La última es que el Govern balear ha anunciado que pretende acabar con los botello-nes prohibiendo la venta de alcohol en supermercados y gasolineras a partir de las 22 horas. Los chavales tienen hasta las 21,55 para adquirir sus pelotazos y además se pre-vé un incremento explosivo de vendedores ambulantes de alcohol.

La economía de Ibiza, hoy por hoy, es un ecosistema pirata que crece cada año en re-lación a los negocios legales. La pandemia pasará algún día, pero este desmadre la-mentablemente seguirá perpetuándose.

@xescuprats