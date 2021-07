Picaresca británica en Ibiza

Entre los británicos que nos visitan durante la temporada turística debe de haber buenos lectores de la novela picaresca española del Siglo de Oro. Seguro que muchos han leído ‘El Lazarillo de Tormes’ o ‘Guzmán de Alfarache’ o ‘El Buscón’ de Quevedo -al que en las traducciones inglesas rebautizaron como ‘Paul of Segovia’- y han asimilado sus enseñanzas. La pandemia ha contribuido en Ibiza a una Edad de Oro de la picaresca británica, cuyo principal objetivo es saltarse de la mejor manera posible las restricciones impuestas para intentar frenar la expansión del coronavirus y, además, llenarse el bolsillo. Los chats de taxistas piratas, fiestas ilegales o raves clandestinas no han nacido en estas últimas dos campañas de nueva anormalidad, pero es ahora cuando han cobrado todo su sentido y funcionan viento en popa. Que no hay locales de ocio nocturno abiertos, es igual, ya nos apañamos nosotros y de paso nos comemos esa parte del pastel, deben pensar. Hay un montón de ejemplos, como la fiesta organizada esta semana en una casa de Sant Mateu a través de un chat con cientos de seguidores, con dirección oculta, transfer desde un lugar acordado, entrada a 100 euros libres de impuestos y dealers para hacer el reparto entre la euforia de los contactos estrechos imposibles de rastrear.