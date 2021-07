En esta nueva ola de contagios del coronavirus que no cesa, son los jóvenes los que se están llevando la peor parte. No sólo porque son ellos quienes mayoritariamente están cayendo enfermos en esta ocasión, puesto que aún no habían sido vacunados y son los que más están en la calle una vez que han terminado las clases; también porque es a los jóvenes a quienes se demoniza, cuando no se culpa directamente, del alza de casos en las islas y en toda España.

Era de prever que, una vez fuera de las aulas y después de un año de encierro y clases semipresenciales o directamente virtuales, con el final de las restricciones los chavales salieran disparados, dispuestos a divertirse y a olvidar los mínimos protocolos de seguridad sanitaria. Por supuesto que ser joven no es estar exento de responsabilidad, pero también es cierto que la adolescencia suele traer aparejada un grado elevado de atolondramiento cuyas consecuencias podían haberse previsto. Las voces que se alzan poco menos que llamando a reconfinar a los jóvenes, como si fueran apestados, están fuera de lugar y, en ciertos casos, sirven para tapar las vergüenzas de los auténticos responsables de velar por la seguridad sanitaria y de muchos adultos completamente irresponsables pese a su edad.

Prohibir el ocio nocturno por un lado, como en las islas, donde las discotecas permanecen cerradas desde 2019, y por otro consentir por omisión las fiestas ilegales multitudinarias en viviendas privadas o los botellones nocturnos, por no hablar de los viajes de fin de curso descontrolados o los conciertos multitudinarios en las mismas narices de quienes deberían prohibir estas actividades, es una pésima combinación.

Ahora, el covid cabalga de nuevo con elevadas tasas de incidencia en Mallorca y Menorca. y comienza también a preocupar en Ibiza y Formentera. Lo hace a lomos de los más jóvenes del archipiélago que, aunque con menor riesgo de complicaciones graves de la enfermedad, también sufren el embate de un virus cambiante y aún poco conocido, que puede llevar a alguno de ellos, como lamentablemente estamos viendo estos días, a la UCI. La juventud no excluye posibles complicaciones graves del covid.

Los jóvenes reciben críticas por su comportamiento irreflexivo desde el inicio de la pandemia, incluso desde campañas publicitarias que les acusaban directamente de ser los responsables de la muerte de sus abuelos o de sus padres. En su descargo hay también otros datos que indican que la inmensa mayoría de los chavales llevan más de un año de ejercicio de responsabilidad, cuidándose y cuidando de los suyos. Sirva de ejemplo el dato de la vacunación para los mayores de 16 años iniciado el pasado 26 de junio en las Pitiusas. Hasta el jueves, se habían vacunado ya en Ibiza el 41% de los adolescentes entre 16 y 19 años y el 24,6% de los de Formentera. De la franja de edad entre los 20 y los 29 años, habían pasado hasta ese día por el Recinto Ferial el 35,4% de los ibicencos y el 24,8% en Formentera. Son datos que muestran el interés -y la responsabilidad mayoritaria- de los jóvenes por recibir el antídoto, aunque se les haya dejado para el final de la vacunación. Tal vez hubiera sido buena idea adelantar la vacunación de este tramo de edad a las semanas anteriores al final del curso, pero no ha sido así y, aunque muchos lo estaban deseando, les ha tocado esperar. En estos momentos de alza de contagios hay que seguir llamando a la responsabilidad a los jóvenes, sí, para que no se crean inmunes al virus, pero también a los adultos y, de manera muy especial, a las administraciones, que son, a fin de cuentas, las que deben velar por el cumplimiento de la ley y extremar los controles para garantizar la salud pública.

DIARIO DE IBIZA