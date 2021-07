Bendita juventud

Nos acostamos con desconocidos, también sin preservativo en alguna noche loca, cuando el sida te mataba. El conductor era siempre el que tenía coche, o moto, aunque estuviese bebido. Se fumaba en clase. Probamos, muchos, distintas drogas. Perdimos a amigos en el camino. No estoy orgullosa, pero no me deja de rechinar el hipócrita puritanismo y la «superioridad moral» con los que, desde nuestra atalaya de supervivientes, los mismos que ayer hacíamos barbaridades nos permitimos hoy linchar a una generación de jóvenes que mayoritariamente ha demostrado durante esta pandemia más conciencia que la nuestra, diezmada por la heroína y el VIH. Los hemos relegado a la cola en la inmunización y ahora nos escandalizamos por que, desprotegidos, copen los contagios y disparen la incidencia del covid. ¿Qué esperábamos? ¿Que se quedaran en casa obviando la necesidad vital de relacionarse con sus pares a esa edad? ¿Que mostraran acaso más cabeza que los cincuentones como yo, que en el fragor de las copas somos los primeros en desbarrar, sin tapabocas ni distancia? A mí también me cabrean las imágenes de aglomeraciones en fiestas y botellones, pero los únicos responsables son los que participan en ellos, no «los jóvenes», quienes con su respuesta masiva a la vacunación nos han vuelto a enseñar cuánto les importan los otros y la sociedad en la que viven y que les escamotea el trabajo digno, la vivienda, y la emancipación. Más respeto por ellos.