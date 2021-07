La ruleta rusa de las fiestas ilegales

Un desconocido (o un determinado foro anónimo) te sopla que hay una fiesta privada (e ilegal) en una villa oculta en el campo. Para llegar hasta ella debes acudir a un determinado pueblo, desde donde un transfer te conduce hasta un punto oculto del bosque. Allí, un individuo cargado con una mochila (¿qué llevará dentro?) te guía andando por un camino hasta un chalé. Como un borrego, pagas sin saber por qué y sin garantías de nada, y además te metes en una casa desconocida y sin que tus allegados sepan dónde estás. De la seguridad, de la calidad de lo que vayas a comer y beber, de lo que pueda ocurrir contigo, nadie ni ninguna empresa legalizada se responsabiliza. Qué emoción, qué subidón de adrenalina sientes al entrar en un inmueble donde te puede pasar de todo: quizás sea la fiesta de tu vida, quizás no te timen, pero lo mismo te roban, se quedan con tu tarjeta de crédito, te violan, te dan una paliza o, por qué no, acabas descuartizado o convertido en hamburguesa. Hay quienes por razones insondables, quien sabe si por morbo o por puro esnobismo, juegan a la ruleta rusa con su vida. Y encima pagan. Nada menos que 100 euros. De la lucha contra este tipo de fiestas no debe responsabilizarse sólo a la Administración: va siendo hora de apelar al sentido común de los descerebrados que alimentan esos negocios ilegales.