Bestias de odio y miedo

No he podido evitar llorar de rabia ante el relato de Lina, la amiga de Samuel que presenció cómo mataban a su amigo a golpes entre doce personas y le dejaban tirado en la calle. O la conmovedora carta de su padre, que agradece con el corazón roto cada una de las muestras de apoyo recibido tras el asesinato de su hijo de 24 años. No puedo ni imaginar el dolor que debe experimentar su familia en estos momentos. Al igual que infinidad de padres, madres, hermanos, amigos y seres queridos de personas que, como Samuel, defienden sus derechos a pesar de las humillaciones o agresiones que encuentran en el camino. Hace unas semanas, un joven denunciaba en este diario una paliza recibida por parte de sus vecinos de sa Penya, en Ibiza, debido a su condición sexual. Hacía cinco años que residía en el barrio junto a su pareja hasta el día en que, entre seis personas, le arrinconaron frente a su casa y le cosieron a golpes, tras años de insultos e intimidaciones. «Si llegan a tener una botella o algo a mano podría haber sido mucho más grave», comentó. Y así ha sido en La Coruña, aunque los verdugos de Samuel no necesitaron nada más que su odio para acabar con su vida. Odio y miedo. Cobardes sin escrúpulos cegados por la luz de quien se atreve a luchar por la libertad.