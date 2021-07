Mientras el turismo nos trae de nuevo las tan añoradas imágenes de siempre (fiestas ilegales, masificación de la costa y las carreteras, accidentes, peleas, bolinguillas echándolo todo en la calle...) el coronavirus sigue empeñado en jugar con nuestros nervios. Esta pandemia de los ciclos eternos a buen seguro nos reserva sorpresas en forma, principalmente, de brote, el nuevo término de moda en esta pesadilla coronavírica después de ‘nueva normalidad’, ‘incidencia acumulada’ y otras joyas del nuevo vocabulario. Y cuando lleguen los brotes, que lo harán, tensaremos los nervios para que no nos devuelvan a las mazmorras de las restricciones. Aunque es posible que no sea necesario que acumulemos casos para que nos encierren de nuevo a tenor del énfasis que ponen desde el Govern y los medios nacionales en meter a todas las islas en el mismo saco. Ahora que en Ibiza y Formentera nos portamos bien nos endilgan los megabrotes y los contagios provocados por unos malcriados en Mallorca y Menorca. Si estas islas tosen, nosotros nos constipamos. No hay manera de desligarnos cuando pintan bastos. Como rezaba la letra de esa canción que sólo podemos entonar los viejunos, ‘un brote, dos brotes, tres brotes, el verano es un brote que se me escapó...’.