La aventura del amor

Hoy por orden cronológico deberíamos escribir sobre el skate de Sant Francesc. Bien es verdad que ahora es la conversación de moda en la capital. Unos a favor (yo diría la inmensa mayoría) sobre todo los usuarios y a los que no nos molesta el ruido, las luces y otras prácticas a su alrededor. Los menos (casi todos vecinos) hacen sentir sus voces críticas. He de ser justo y decir que aquí en la Mola el sonido de los patines y utensilios varios no nos llega, pero nos llegaba el ‘chumba-chumba’ de Ushuaïa en Ibiza y ‘ajo y agua’ que decía el castizo. La instalación para adolescentes, y la contigua para ‘xicus y catalinas’ contra el colesterol. Han logrado cambiar ciertas costumbres de los no usuarios con hijos en edad de practicarlo… Sin ir más lejos, un conocido restaurador de esta isla, Jorge por más señas, paseaba fuera de su zona habitual y a una pregunta de «qué haces tú por aquí» señaló resignado al circuito (con gesto de «mi hijo se ha empeñado»). En esas que entiendes ahora las pequeñas riadas de jóvenes por la calle Ibiza aprovechando la pendiente y entrenando para enfrentarse al hoyo mágico… Bienvenido querido skate convertido en centro de atención primaria para chicas y chicos de esta isla.

Aunque Formentera da para mucho más y en julio ni os cuento… las historias que se suceden en lugares imprevistos. Por aquello de hacerse el gracioso (personal e intransferible) y vender la isla al turista, fijo u ocasional, entablas conversación con la mesa de al lado y a las seis palabras ya tienes amigos comunes que te hace expresar aquello tan recurrente de «el mundo es un pañuelo», lo es. Sigues profundizando en el serial común alrededor de esa amistad y acabas por contarle tu vida aquí y respondiendo a la pregunta del millón ¿En invierno qué? Respuesta lógica y convincente que hace poner ojos de envidia a la pareja en cuestión. La discreción te retrae a seguir indagando, pero no queda más remedio entre plato y después de hablar del vino, entrar en detalles y ahí salta la sorpresa (al menos para los que no estamos acostumbrados) ‘vacaciones sin los niños’ (sonrisa cómplice) ¿de novios? «No, de ex». Sí, han leído bien… una pareja que fue y ahora es ‘ex’. Se reencuentran de buen rollo y se van a Formentera… entre tanta noticia negra de algún ‘ex’ sin sentido, tocaba explicar la de dos ‘ex’ con sentido. Desconozco si hubo cena romántica, reencuentro o solo hablaron en Formentera de la educación de los niños. No me parecía a mí ese final de la historia.