La pospandemia de la pospandemia

El año pasado por estas fechas estábamos ya atisbando el final de la pandemia. La luz al final del túnel de los que habían sido los meses más extraños de nuestras vidas como colectividad. De confinamiento y miedo y calles vacías y aplausos y oscuridad y mascarillas y tantas cosas que habían llegado para quedarse al menos por un tiempo. Pedro Sánchez había acuñado ya el término de la ‘nueva normalidad’, que se preveía para el mes de octubre, tras unos meses de verano que iban a ser de desescalada. Con las vacaciones llegaron las primeras aglomeraciones, los reencuentros, las ganas de olvidar el temor y el comienzo de la desaparición de las mascarillas y el gel hidroalcohólico que se habían convertido en los complementos más habituales. Pero pronto se empezó a torcer la cosa. La pospandemia no llegó y volvieron a crecer las cifras de incidencia, infectados y muertos. La temporada de verano se cortó de golpe. La anunciada ‘nueva normalidad’ no era como esperábamos. Ahora estamos un poco en la misma situación, aunque la vacunación masiva parece que empieza a darnos un respiro. No hay que fiarse, porque tras la tímida pospandemia regresó la pandemia y ahora otro poquito de pospandemia y como nos descuidemos llegaremos a la pandemia otra vez.