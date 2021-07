Dos anys marcats per la pandèmia

Avui es compleixen dos anys des que vaig jurar el meu càrrec com a president del Consell Insular d’Eivissa. Començàvem així una nova legislatura que recollia la voluntat de canvi del poble d’Eivissa. Dos anys després, mantenim la voluntat i l’obligació de seguir fent feina per millorar la vida de la gent d’Eivissa.

Amb aquest compromís, hem donat importants passes i hem canviat la manera de governar per aconseguir una institució més àgil i més pròxima a la ciutadania. Ho hem fet pagant al dia les ajudes a entitats de Benestar Social i a clubs esportius, avançant un 75% de la subvenció a principi de temporada, executant una promoció turística pactada amb el sector, ampliant els recursos humans, materials i tècnics de l’Oficina de la Dona perquè cap víctima de violència masclista s’hagi de resignar a haver d’estar en una llista d’espera, etcètera.

Malauradament però, una pandèmia ens va colpejar durament el mes de març de 2020, una data que mai ningú de naltros no oblidarà. En aquell moment no sabíem a què ens enfrontàvem, i ningú desitjava que aquest virus s’emportàs la vida de 102 eivissencs i eivissenques, i això ha deixat una marca inesborrable a tota la societat i a les seues famílies en particular.

Des del Consell Insular d’Eivissa vàrem fer allò que pensam que s’havia de fer: vàrem donar una solució perquè la gent que vivia al carrer passàs el confinament domiciliari de la millor manera possible habilitant un alberg provisional al pavelló insular de sa Blanca Dona, vàrem intensificar la promoció del producte local a través dels mitjans de comunicació, vàrem ajudar els comerços a de l’illa a seguir treballant a domicili gràcies al portal web ‘Des de casa’, vàrem fer dinamitzar la cultura a través d’Eivissa Cultural; animàrem els majors a fer esport a casa amb el programa ‘Mou-te des de casa’ i vàrem donar suport a les campanyes de Salut per tal de promoure consells que evitassin la propagació del virus.

Més endavant, el Consell d’Eivissa va capitanejar la recuperació econòmica de les nostres illes. Vàrem ser la primera administració que va donar ajudes a autònoms, amb una línia de tres milions d’euros que vàrem canalitzar a través dels ajuntaments, administracions que, per cert, han fet un treball titànic durant tota la pandèmia a tots els nivells. També hem estat l’únic Consell Insular de totes les Illes Balears a treure i pagar una línia de prestacions extraordinàries per a col·lectius vulnerables, amb el compromís que la tornarem a treure, dotada de més sous i facilitant l’accés a qui la necessita, perquè sempre hem estat i estarem al costat de qui ho necessiti.

També hem fet un important esforç de posada en marxa d’obra pública, sobretot amb la posada al dia dels nostres carreteres: acabant el desdoblament del primer tram de la carretera de Santa Eulària, millorant el ferm a Corona i Buscastell, millorant l’E-10 de la ciutat d’Eivissa, suprimint les rotondes de ses Païsses i millorant la ronda nord a Sant Antoni de Portmany, obres a les quals se sumarà un enorme nombre d’inversions previstes per a enguany.

A més, a pesar de la pandèmia i tota aquesta situació sobrevenguda, hem impulsat canvis que demostren quina ha estat des del primer dia la voluntat d’aquest equip de govern: hem baixat taxes i hem agilitzat tramitacions.

El primer objectiu l’hem aconseguit amb una important aportació als ajuntaments que els permetrà rebaixar, fins a un 30%, la taxa de recollida de fems, i el segon objectiu l’aconseguirem amb l’aprovació definitiva del Reglament de simplificació administrativa que permetrà eliminar duplicitats, estalviant temps i sous als ajuntaments i als propietaris de sòl a Eivissa, a la vegada que s’incentiva el manteniment del camp, del paisatge i del patrimoni a Eivissa. Plantejam, per primera volta, un pacte per la custòdia del territori demostrant que els incentius permeten protegir més que les prohibicions.

Arribam, idò, a l’equador de la legislatura amb molts de reptes assolits, i molts d’avanços aconseguits, però també amb molta feina per davant, molts de projectes per posar en marxa i moltes promeses per complir. Aquesta legislatura es posarà en marxa l’Escola d’Hostaleria, donarem una solució transitòria digna a la gent que viu al carrer amb el centre provisional de sa Joveria, encaminarem la solució definitiva a la falta de línies d’ITV a Eivissa, millorarem el transport públic amb autobusos moderns i ecològics i amb una programació de línies que doni una resposta a les necessitats reals de residents i turistes, farem quilòmetres de carril bici, lluitarem contra els pisos turístics i reclamarem allà on faci falta un finançament just.

Ho he dit moltes vegades: Eivissa no vol tenir més que la resta, però tampoc ens conformarem amb rebre menys del que mereixem. Hem estat molt reivindicatius davant el Govern balear i davant el Govern d’Espanya, per rebre tot allò que ens correspon. Perquè quan el nostre país ha passat dificultats, Eivissa ha empès la recuperació i ara necessitam que ens tornin els nostres esforços.

Per això seguirem treballant perquè els fons europeus de recuperació signifiquin una oportunitat de millorar com a illa i per signar un nou conveni de carreteres, perquè es millori el cicle de l’aigua i perquè se’ns abonin deutes històrics com les bestretes i la liquidació de l’IVA.

M’agradaria acabar aquest escrit agraint-vos els esforços que heu fet i seguiu fent. El poble eivissenc som un poble treballador, senzill i amb capacitat d’adaptació. Ho hem demostrat durant molts d’anys i ho hem demostrat ara en aquesta pandèmia. Us deman que mantengueu la mateixa confiança i esperança en el futur. Eivissa mereix que ens hi deixem la pell cada dia i el meu compromís és que seguirem treballant com un equip, per a tots, amb coordinació, rigor i serietat, posant sempre els objectius col·lectius per damunt dels personals i esforçant-nos dia a dia a buscar el bé comú de tothom.

Vicent Marí | President del Consell d’Eivissa