Turismo y alquiler sin control

‘La potencia sin control no sirve de nada’ fue un eslogan publicitario que recordamos quienes peinamos canas. La esencia del mensaje es clara: nada se puede hacer con garantías de éxito si no se extreman las precauciones. Y cobra ahora sentido por dos razones: el incremento de casos covid cuando despega el turismo y las estafas en el alquiler que sufren muchos temporeros a manos de unos desgraciados. Me explico. Mientras el número de vuelos procedentes del Reino Unido crece, ayer nos desayunamos 27 nuevos positivos y cinco ingresos en la UCI. Tenemos el ejemplo del macrobrote de los estudiantes en Mallorca, que ha disparado los contagios y que afecta a la imagen de todas las islas. ¿Estamos preparados para recibir a tanta gente? ¿Llegan todos en condiciones sanitarias adecuadas? ¿Cuánto tardaremos en tener nuestro megabrote? Supongo que ya conocen las respuestas. En cuanto al alquiler, ojalá el karma se cebe con el malnacido que está alquilando ¡mi piso! en las redes. La primera víctima es una enfermera andaluza, destrozada por haber sido engañada en un asunto vital a dos días de empezar a trabajar en la isla. Y habrá más. Es esencial exigir contrato y, si es posible, verle la cara al arrendatario. Y denunciar, a ver si hay suerte y cae este cretino.