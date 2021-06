Todos somos turistas

Los turistas esto, los turistas lo otro. Toda la vida escuchando quejas contra los veraneantes y ‘guiris’ (sin ánimo de ofensa) que acuden a Ibiza, y no sin razón. Que si lo dejan todo sucio, que si no respetan la isla, etcétera. Como si se tratasen de una raza a parte. Pero no. Los turistas somos nosotros a la que nos movemos de nuestra residencia. No acostumbro a visitar playas en verano donde haya mucha gente, por aquello de disfrutar de un encuentro con el Mediterráneo en soledad y sin reguetoning de por medio. Sin embargo, después de disputarme un trozo de arena con mis semejantes en Cala Pada, pegué la oreja a alguna de las conversaciones que me rodeaban. «Qué maravilla estar aquí. Por fin, después del año que hemos tenido», comentaba una mujer tumbada bajo el sol. «Menuda experiencia tan impresionante», exclamaba un hombre tras pasar un rato en un pequeño catamarán. «Necesitaba este ‘break’», decía un joven a su pareja. «¡Vaya!, cuantas similitudes», dije por lo bajini. Y sí, señores. Más nos valdría señalar nuestras semejanzas en lugar de nuestras diferencias y asumir que somos muchos los que necesitamos huir de una rutina, a veces aplastante, para disfrutar del sol, escaso en Europa (¡imagínense!) y la playa. Eso sí, con conciencia. Turistas y no turistas, por favor, respetémonos.